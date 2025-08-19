Une dernière saison pour Julie Zogg

Julie Zogg rangera son snowboard à l'issue de la saison à venir. La Saint-Galloise, qui fêtera ...
Une dernière saison pour Julie Zogg

Une dernière saison pour Julie Zogg

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Julie Zogg rangera son snowboard à l'issue de la saison à venir. La Saint-Galloise, qui fêtera ses 33 ans en octobre, a annoncé mardi qu'elle prendrait sa retraite sportive à la fin de l'hiver.

La double championne du monde du slalom parallèle (2019 et 2023) clôturera sa belle carrière par une saison olympique. Les Jeux de Milan-Cortina constitueront le point d'orgue de son ultime saison professionnelle.

Outre ses deux médailles d'or mondiales, la Saint-Galloise a remporté six fois le classement général de la Coupe du monde de snowboard alpin ainsi que six petits globes de cristal. Seule une médaille olympique manque encore à son remarquable palmarès.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Fête fédérale de lutte à Mollis (GL): tonnes de sciure héliportées

Fête fédérale de lutte à Mollis (GL): tonnes de sciure héliportées

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 19:51

Dominic Lobalu forfait pour Athletissima

Dominic Lobalu forfait pour Athletissima

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 17:01

Kishane Thompson déclare forfait pour Athletissima

Kishane Thompson déclare forfait pour Athletissima

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 14:59

Articles les plus lus

Une exposition pour le jubilé d'Athletissima

Une exposition pour le jubilé d'Athletissima

Autres sports    Actualisé le 15.08.2025 - 04:33

Diamond League: Thompson remporte son duel face à Lyles sur 100 m

Diamond League: Thompson remporte son duel face à Lyles sur 100 m

Autres sports    Actualisé le 16.08.2025 - 19:47

Kishane Thompson déclare forfait pour Athletissima

Kishane Thompson déclare forfait pour Athletissima

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 14:59

Dominic Lobalu forfait pour Athletissima

Dominic Lobalu forfait pour Athletissima

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 17:01