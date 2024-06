Une foule de fans en liesse accueille le Servette FC à Genève

Environ 4000 Genevois ont accueilli le Servette FC dimanche soir au Stade de Genève après sa victoire en Coupe de Suisse, contre le FC Lugano, à Berne. L'ambiance était à la fête.

L'esplanade nord du Stade de Genève était ouverte dès 18h00 pour célébrer cette saison lors de laquelle Servette FC a disputé 58 matchs officiels. La victoire de dimanche, 23 ans après la précédente victoire en Coupe de Suisse, a rendu les supporters euphoriques, mais aussi incrédules compte tenu de la manière dont cette finale s'est terminée.

Il aura fallu attendre 22h00 pour voir les joueurs monter sur une estrade et la coupe, briller sur l'air de 'We Are The Champions', de Queen. Les joueurs ont été applaudis les uns après les autres, avec une grosse ovation pour le capitaine. La foule était massée contre l'estrade, et des fumigènes troublaient la vue.

/ATS