Une huitième victoire de rang pour les Suissesses

La Suisse surfe toujours sur la vague du succès lors des Mondiaux dames de Calgary. Après son ...
Une huitième victoire de rang pour les Suissesses

Une huitième victoire de rang pour les Suissesses

Photo: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh

La Suisse surfe toujours sur la vague du succès lors des Mondiaux dames de Calgary. Après son large succès mercredi contre l'Australie (10-1), elle a battu 8-4 la Norvège.

Avec ses huit victoires contre une seule défaite concédée lors de son entrée en lice, la formation de Xenia Schwaller peut nourrir l'ambition légitime d'une qualification directe pour les demi-finales. Après sa démonstration contre l'Australie, elle a forcé la décision face à la Norvège grâce à des coups de deux aux premier et troisième ends.

La Suisse rejouera ce jeudi. Elle sera opposée aux Etats-Unis qui ne comptent, comme l'Australie, qu'une seule victoire dans ce round-robin.

/ATS
 

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