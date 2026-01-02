Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar 'Le Constellation' ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar 'Le Constellation' après l'incendie qui a fait 40 morts et 119 blessés. Le couple est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.

