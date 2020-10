Victoire de Kitata, première défaite en 7 ans pour Kipchoge

Incroyable dénouement au marathon de Londres, où l'Éthiopien Shura Kitata l'a emporté au sprint en 2h05'41'', après avoir porté une accélération à laquelle n'a pas résisté Eliud Kipchoge (8e).

Kipchoge enregistre sa première défaite en sept ans. Le recordman du monde a craqué au 38e kilomètre et a fini à 1'08'' du vainqueur.

Pour la 40e édition du marathon de Londres, chamboulé par la crise sanitaire (reporté d'avril à octobre et couru à huis clos sur une boucle de 2,15 km), un peloton de tête de neuf coureurs est longtemps resté groupé avant que Kipchoge, quatre fois vainqueur de la course qui fêtera ses 36 ans en novembre, ne craque par surprise sous l'impulsion d'une accélération de Kitata.

L'autre grand favori de la course, l'Ethiopien Kenenisa Bekele, 2e meilleur performeur de l'histoire sur la distance, avait déclaré forfait vendredi pour une blessure au mollet gauche.

La course, disputée en partie sous la pluie et par une température fraîche d'environ 10 degrés, est devenue folle dans ses derniers hectomètres où trois coureurs se sont disputés la victoire dans un sprint dantesque, Kitata devançant le Kényan Vincent Kipchumba et son compatriote Sisay Lemma.

Shura Kitata a finalement remporté à 24 ans sa première victoire majeure après avoir collectionné les places d'honneur (2e à Londres et à New-York en 2018, 4e à Londres et 5e à New-York en 2019).

Kosgei double

Chez les dames, la recordwoman du monde kényane Brigid Kosgei s'est imposée pour la 2e année consécutive en 2h18'58'', devant l'Américaine Sara Hall et sa compatriote championne du monde Ruth Chepngetich.

Kosgei et Chepngetich sont parties très rapidement et étaient seules en tête à mi-course en 1h08'12''.

Lors d'une course disputée en partie sous la pluie en par une température fraîche (environ 9 degrés), les deux Kényanes ont ensuite largement ralenti avant que Kosgei ne porte une accélération décisive au 32e kilomètre pour se débarrasser de sa dernière concurrente et franchir la ligne avec le 26e meilleur chrono de l'histoire malgré les conditions.

A 26 ans, Brigid Kosgei confirme ainsi sa mainmise sur le marathon mondial après avoir explosé le record du monde à Chicago en octobre 2019 (2h14'04''). Elle compte désormais quatre victoires sur les marathons majeurs (deux à Chicago, deux à Londres) ces trois dernières années.

