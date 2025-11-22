Victoire pour Mathilde Gremaud

Photo: KEYSTONE/CHLOE LAMBERT

Mathilde Gremaud a remporté samedi à Stubai sa 15e victoire en Coupe du monde. Comme le vent a empêché la tenue de la finale, ce sont les résultats des qualifications qui ont compté.

Ce sixième succès en slopestyle, dont la Gruérienne est championne olympique et double championne du monde, n'a donc pas demandé beaucoup d'énergie puisque les athlètes n'ont pas pu courir samedi. Dans ce genre de cas, ce sont les résultats des qualifications, disputées jeudi, qui sont pris en compte.

Et jeudi, la Fribourgeoise de 25 ans s'était imposée avec 81,92 points, loin devant la Canadienne Olivia Asselin (76,71) et la Finlandaise Anni Kärävä (68,07). Sarah Höfflin avait terminé à la 12e place, alors que les autres Suissesses n'avaient pas réussi à se hisser dans le top 20. Giulia Tanno a fini 21e et Anouk Andraska 25e.

Grande rivale de Mathilde Gremaud, Eileen Gu n'avait pris que la 29e place (sur 31 concurrentes).

/ATS
 

