Vogt 4e après deux manches, Follador 6e

Deux équipages suisses peuvent encore rêver de podium après les deux premières manches de l'épreuve olympique de bob à quatre. Michael Vogt pointe au 4e rang provisoire, Cedric Follador au 6e.

L'équipage de Michael Vogt n'est devancé que par les trois bobs allemands à mi-parcours. L'Argovien, 6e de la première manche, a réussi le 4e chrono en deuxième manche. Il accuse seulement 0''12 de retard sur le 3e provisoire, Adam Ammour.

Le Grison Cedric Follador, 4e après la première descente, a reculé en 6e position, mais à 0''08 de son chef de file. Troisième pilote suisse en lice, Timo Rohner est seulement 15e au terme de cette première journée de compétition.

Le titre ne devrait pas échapper à Johanner Lochner. Le pilote de 35 ans, déjà sacré en bob à deux dans ces JO, devance de 0''43 son grand rival Francesco Friedrich après avoir signé le meilleur temps de la première manche et le 2e dans la seconde (à 0''01 d'Ammour).

/ATS