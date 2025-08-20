World Boxing confirme les tests de genre avant les Mondiaux

La nouvelle fédération mondiale, World Boxing, a confirmé l'introduction de tests de genre ...
World Boxing confirme les tests de genre avant les Mondiaux

World Boxing confirme les tests de genre avant les Mondiaux

Photo: KEYSTONE/AP/ARIANA CUBILLOS

La nouvelle fédération mondiale, World Boxing, a confirmé l'introduction de tests de genre obligatoires pour toutes les participantes.

Cette décision intervient à moins de deux semaines du début des championnats du monde de Liverpool.

La nouvelle directive s'applique dès maintenant et prévoit un test génétique unique pour déterminer le sexe à la naissance. Selon la fédération, l'objectif est de garantir des conditions de compétition équitables et la sécurité de toutes les athlètes féminines.

Le cas de la championne olympique 2024 Imane Khelif, qui avait été exclue l'année précédente par la fédération IBA compétente à l'époque en raison d'un test controversé, rend cette décision particulièrement explosive. On ne sait pas encore si l'Algérienne se soumettra à la nouvelle procédure.

World Boxing a été reconnue comme partenaire officiel par le CIO en 2024 et est donc responsable de l'organisation du tournoi olympique de boxe de 2028 à Los Angeles.

/ATS
 

Actualités suivantes

Athletissima: Audrey Werro a pris une autre dimension

Athletissima: Audrey Werro a pris une autre dimension

Autres sports    Actualisé le 20.08.2025 - 05:03

Deux 800 m qui promettent

Deux 800 m qui promettent

Autres sports    Actualisé le 20.08.2025 - 04:03

Une dernière saison pour Julie Zogg

Une dernière saison pour Julie Zogg

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Articles les plus lus

Fête fédérale de lutte à Mollis (GL): tonnes de sciure héliportées

Fête fédérale de lutte à Mollis (GL): tonnes de sciure héliportées

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 19:51

Une dernière saison pour Julie Zogg

Une dernière saison pour Julie Zogg

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Deux 800 m qui promettent

Deux 800 m qui promettent

Autres sports    Actualisé le 20.08.2025 - 04:03

Dominic Lobalu forfait pour Athletissima

Dominic Lobalu forfait pour Athletissima

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 17:01

Fête fédérale de lutte à Mollis (GL): tonnes de sciure héliportées

Fête fédérale de lutte à Mollis (GL): tonnes de sciure héliportées

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 19:51

Une dernière saison pour Julie Zogg

Une dernière saison pour Julie Zogg

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43