YB s'offre le scalp du LOSC

En supériorité numérique pendant près d'une heure de jeu, Young Boys est venu à bout de Lille ...
Photo: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER

En supériorité numérique pendant près d'une heure de jeu, Young Boys est venu à bout de Lille jeudi. Les Bernois l'ont emporté 1-0.

YB a pourtant peiné à rentrer dans son match. Timides, les hommes de Gerardo Seoane ont laissé les Lillois mettre le pied sur le ballon lors de la première demi-heure.

Les Bernois se sont toutefois créé la plus grosse occasion de la première période, mais Chris Bedia a vu son penalty être repoussé par Berke Özer (35e). Ayyoub Bouaddi s'était rendu coupable d'une faute de dernier recours sur Virginius dans la surface. Le jeune Français a été doublement puni, recevant un carton rouge sur l'action.

Avec un homme de plus, l'équipe de la capitale a dominé la seconde période et en a été récompensée. Darian Males a fait fructifier un bon travail de Virginius à l'heure de jeu pour offrir la victoire aux siens.

Ce succès, terni par la sortie sur blessure d'Alvyn Sanches en fin de match, ramène les Bernois à la 19e place provisoire, synonyme de qualification pour les barrages.

/ATS
 

