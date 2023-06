Zermatt (VS) et Cervinia (I) reliés par le câble

La nouvelle télécabine entre le Petit Cervin et Testa Grigia, dans la vallée d'Aoste, a été inaugurée vendredi. Elle complète une installation ouverte en 2018 et achève de relier les stations de Zermatt et Cervinia (I) pour un coût de 65 millions de francs environ.

Zermatt s'enorgueillit d'une nouvelle installation de remontées mécaniques: une télécabine tricâble (deux câbles porteurs et un câble tracteur en boucle) qui relie en quatre minutes la station supérieure de Matterhorn Glacier Paradise (3883 mètres d'altitude) à Testa Grigia (3480 mètres d'altitude).

Baptisée le 'Matterhorn Glacier Ride II', l'installation peut transporter jusqu'à 1300 personnes par heure. Elle survole le glacier du Théodule sur 1,6 km sans aucun pylône.

Les dix cabines peuvent transporter chacune jusqu'à 28 personnes. Leur design porte la signature du studio italien Pininfarina, connu pour ses créations pour Maserati et Ferrari.

Quatre-vingts ans plus tard

La nouvelle installation a été inaugurée en présence de très nombreux invités, dont le président du Conseil d'Etat valaisan Christophe Darbellay et Renzo Testolin, président du gouvernement de la région du Val d'Aoste. L'animation de la cérémonie d'inauguration était assurée par la présentatrice italo-suisse Michelle Hunziker, qui 'incarne idéalement ce lien entre l'Italie et la Suisse', selon Franz Julen, président du conseil d'administration de Zermatt Bergbahnen.

Ce dernier rappelle que le projet de relier Zermatt à Cervinia a mijoté durant plus de 80 ans, les premières réflexions remontant à 1939. 'Aujourd'hui est un jour important pour les deux stations qui montrent à travers la réalisation de ce projet qu'elles croient au tourisme et ont foi dans et pour les prochaines générations', a-t-il précisé à Keystone-ATS.

Durabilité 'prise au sérieux'

A ceux qui douteraient de la pertinence d'un tel projet en période de bouleversement climatique, Franz Julen répond que la société de remontées mécaniques de Zermatt 'prend la durabilité au sérieux'. Elle dispose notamment 'de huit installations photovoltaïques' et offre des produits 'très qualitatifs et des prix premium qui ne vont pas de pair avec le tourisme de masse'.

Franz Julen précise encore que la société qu'il préside discute avec les organisations environnementales. Il s'agit de trouver des compromis pour respecter la durabilité écologique, sans oublier toutefois celle économique et sociale, souligne-t-il.

Quelque 140 millions de francs

Baptisée Matterhorn Glacier Ride II, cette installation, dont le coût de construction s'élève à 65 millions de francs environ, est 'la dernière pièce du puzzle' qui manquait entre Zermatt et Cervinia. Elle vient compléter la télécabine Matterhorn Glacier Ride I inaugurée en 2018, qui relie en neuf minutes la station intermédiaire de Trockener Steg au Petit Cervin.

L'ensemble forme le Matterhorn Alpine Crossing qui sera en service toute l'année. Un projet global pour lequel ont été investis 'quelque 140 millions de francs'.

Portes ouvertes pour la population

La société Zermatt Bergbahnen compte continuer 'à développer progressivement le produit Matterhorn Alpine Crossing'. Elle 'envisage d’investir sur dix ans quelque 200 millions de francs dans les deux remontées et leur mise en valeur', écrit-elle dans un communiqué.

Samedi, une journée portes ouvertes est prévue pour la population. Celle-ci est invitée à effectuer en aller-retour gratuitement en Matterhorn Glacier Ride II, soit entre la station supérieure du Petit Cervin et la station de Testa Grigia.

