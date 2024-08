Zoé Claessens est mûre pour un exploit olympique en BMX Racing.

'Je me sens prête', a lâché mardi devant la presse la Vaudoise, qui entrera en scène jeudi soir à l'occasion des quarts de finale. Demi-finales et finale sont prévues le lendemain.

'Ma préparation s'est super bien passée. On a effectué les premiers entraînements dimanche, et ils se sont parfaitement déroulés', poursuit la triple championne d'Europe (2021, 2023, 2024), et double médaillée d'argent mondiale (2022, 2024).

Zoé Claessens aborde donc forcément en confiance ses deuxièmes JO, elle qui avait chuté en demi-finale à Tokyo en 2021. D'autant plus qu'elle est à l'aise sur la piste de St-Quentin-en-Yvelines. 'La piste est très technique, je l'adore', lâche-t-elle.

'Il faut essayer de générer un maximum de vitesse, ce qui me convient très bien', souligne la Vaudoise qui, à 23 ans, possède une maturité certaine. 'Je peux profiter de mon expérience de Tokyo. J'étais alors encore très jeune, et j'étais un peu là pour apprendre', confesse-t-elle.

'A Paris, je veux obtenir un beau résultat, je veux performer', souligne-t-elle. Mais quel résultat serait beau à ses yeux? 'Je veux juste faire une bonne performance, comme à chaque course. Je veux prendre un bon départ et livrer une course sans faute', glisse-t-elle, peu encline à évoquer un podium.

Plus de pression

'En général, quand je livre une bonne course, il y a un bon résultat au bout. C'est vrai que ce serait super cool de décrocher une médaille, mais je dois me concentrer sur moi-même', a-t-elle encore relevé, consciente que 'les JO amènent plus de pression que les autres compétitions'.

Quatre 'riders' suisses seront au départ jeudi, avec une ambition commune: celle de faire oublier la déconvenue de Tokyo 2021 où, malgré un gros potentiel, les Helvètes avaient déçu. 'Notre équipe est forte', a conclu Zoé Claessens, qui est accompagnée à Paris de Nadine Aeberhard, Simon Marquart et Cedric Butti.

