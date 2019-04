La Tissot Arena se métamorphose

La glace a laissé place au parquet à la Tissot Arena de Bienne. La patinoire seelandaise accueillera les finales dames et hommes de la Coupe de Suisse de basketball (rebaptisée Patrick Baumann Cup) ce samedi. Une semaine et demie de montage et plus d’une centaine de bénévoles sont nécessaires pour transformer l’enceinte.





Le parquet a détrôné la glace

Première étape : faire fondre la glace. L’opération a duré deux jours. Un parquet de 600m2 a ensuite été posé. Les filets et bandes en plexiglas ont été retirés. Des places assises ont remplacé la tribune debout et des gradins supplémentaires ont été ajoutés au bord du terrain.