La Suisse n'ira pas à l'Euro 2022

L'équipe de Suisse masculine n'ira pas à l'Euro 2022. La victoire de la Serbie face à la Géorgie (92-66) a ôté tout espoir de qualification à la sélection de Gianluca Barilari, qui s'était inclinée 92-84 face à la Finlande un peu plus tôt dans la 5e journée du groupe E.

Jonathan Kazadi (13 points, 10 rebonds et 7 assists vendredi) et ses équipiers, qui devaient s'imposer de six points ou plus pour décrocher leur ticket pour la phase finale, ont manqué le coche à Tbilissi. Pourtant, contrairement à ce que la FIBA avait elle-même annoncé dans un premier temps, une défaite n'était pas automatiquement synonyme d'élimination.

Menée de... 27 points (71-44) après 29'14'', la Suisse a eu le grand mérite de s'accrocher. Sous l'impulsion de Roberto Kovac (18 points, avec un 5/11 à 3 points), elle est même revenue à cinq longueurs (89-84). Mais il ne restait alors plus que 22'' à jouer, et la Finlande a assuré sa victoire sur la ligne des lancers-francs.

Ce sursaut d'orgueil aurait même pu tout changer. Si la Géorgie avait battu la Serbie, Suisse, Finlande et Serbie auraient pu se retrouver à égalité de points (8) dimanche soir. Une deuxième victoire face à la Serbie aurait alors suffi au bonheur de la Suisse, au bénéfice d'un meilleur différentiel (-11) que la Finlande (-18) dans les confrontations entre ces trois équipes.

Le joueur du BC Boncourt Juraj Kozic est du voyage avec l'équipe de Suisse. Il nous livre son analyse après la rencontre :