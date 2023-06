La crème du basket 3x3 à Bienne

Bienne va vibrer au son du rebond de la balle orange. La Place du Joran accueille samedi et dimanche la 3e édition du tournoi de basketball à 3 contre 3 organisée par l’association King of the Court.

Cette discipline a le vent en poupe. Elle se joue sur un demi-terrain, donc avec un seul panier, ce qui la rend particulièrement dynamique.

Pour la première fois, l’événement seelandais accueillera les membres du Swiss Tour, donc les meilleurs joueurs du pays. De quoi offrir aux organisateurs une vitrine particulière.