5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

Clint Capela et les Rockets ont décroché dimanche leur cinquième victoire d'affilée en NBA, la 13e au total en 17 matches joués cette saison. Houston s'est imposé 129-121 face au Utah Jazz.

De retour après avoir manqué les deux derniers matches, la superstar Kevin Durant a brillé en cumulant 25 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions. Le meilleur marqueur du match fut néanmoins l'intérieur turc des Rockets Alperen Sengun (27 points).

Clint Capela a eu droit à un temps de jeu de 14', réussissant 6 points, 3 rebonds et 2 contres pour un différentiel de -1. L'autre pivot remplaçant de Houston, Steven Adams, a quant à lui sorti le grand jeu avec 13 points et 12 rebonds en 17' de jeu.

Les Rockets, qui ont pris le large (55-33) au deuxième quart grâce à un partiel de 16-2, pointent au 3e rang de la Conférence Ouest derrière le champion sortant Oklahoma City et les Lakers. La situation est plus compliquée pour les deux autres Suisses: les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser (5 victoires-15 défaites) et les Wizards de Kyshawn George (2-16) sont en queue de classement.

/ATS