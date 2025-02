Atlanta et Washington rechutent

Washington et Atlanta ont tous deux perdu mercredi en NBA. L'équipe de Kyshawn George a été battue par Portland (129-121) et la formation de Clint Capela a subi la loi de Miami (131-109).

Après avoir décroché leur 10e victoire de la saison lundi face à Brooklyn, les Wizards ont donc rechuté sur leur parquet. Ils sont tombés sur un Shaedon Sharpe intenable. Le Canadien, no 7 de la draft en 2022, a inscrit 36 points pour les Trail Blazers.

Les joueurs de la capitale se sont tout de même longtemps accrochés, n'étant menés que d'un point à la mi-tems (55-54). Ils ont malgré tout cédé lors des deux derniers quarts. Kyshawn George a marqué 7 points et capté 5 rebonds. Il a aussi concédé 4 pertes de balle et a terminé la partie avec un bilan de -13.

Clint Capela, qui a joué un peu plus de 16 minutes en Floride, a inscrit 8 points et saisi 3 rebonds lors de la défaite des Hawks face au Heat. Finaliste il y a deux ans, Miami n'a pas laissé place au doute grâce à son meilleur collectif, emmené par Tyler Herro (24 points) et Bam Adebayo (20).

Les Hawks n'ont eux pas été aidés par la maladresse de leur meneur Trae Young, qui n'a rentré qu'une seule de ses six tentatives à trois points. La franchise basée en Géorgie, 9e de la Conférence Est, reste en course pour disputer le play-in.

