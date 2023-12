Atlanta renoue avec la victoire, San Antonio aussi

Battu lors de ses cinq précédentes sorties, Atlanta a mis fin à sa série noire vendredi en NBA.

Les Hawks de Clint Capela se sont imposés 125-104 à Toronto. Les Spurs de Victor Wembanyama ont quant à eux mis fin à une série de 18 défaites.

Clint Capela a pris une part prépondérante dans la victoire des Hawks, leur 10e en 24 matches livrés cette saison. Le pivot genevois a inscrit 18 points, son meilleur total dans cet exercice 2023/24, à 9 sur 12 au tir. Auteur de 3 contres, il a en outre capté 13 rebonds.

Atlanta, qui s'était incliné 135-128 face au même adversaire mercredi, a d'ailleurs dominé les débats sous les panneaux avec 55 prises contre 32 pour Toronto. Mais les Hawks ont aussi pu compter sur un Trae Young retrouvé: le meneur All Star a cumulé 38 points - dont 29 marqués en deuxième mi-temps - et 11 passes décisives.

'Il était important pour nous de donner très rapidement le ton. J'ai l'impression que nous y sommes parvenus', a lâché Clint Capela, cité sur le site internet de la chaîne ESPN. Son équipe menait en effet de 10 points à la mi-temps (59-49), avant le début du festival Trae Young (16 points inscrits au troisième quart).

Wemby bat LeBron

Les Spurs de Victor Wembanyama ont quant à eux mis fin à la pire série de défaites de l'histoire de la franchise avec une victoire face aux Lakers (129-115) vendredi à San Antonio. Wembanyama affrontait la star LeBron James, lors du premier face-à-face entre les deux phénomènes qui ont 20 ans d'écart.

Si Devin Vassell (36 points) a porté l'attaque des Spurs, le défense fut incarnée par Victor Wembanyama. Le Français a compilé 15 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, marquant 13 points. Orphelin d'Anthony Davis blessé et absent, LeBron James a quant à lui réussi 23 points, 14 assists et 7 rebonds pour les Lakers.

/ATS