Atlanta s'impose en marquant 143 points

Atlanta s'accroche à la 8e place de la Conférence Est en NBA. Clint Capela et les Hawks ont battu Indiana 143-130 pour afficher à nouveau un bilan équilibré avec 37 succès pour 37 défaites.

Ces 143 points marqués constituent un record de la saison pour les Hawks, qui devancent de peu Toronto (9e, 36-38) et Chicago (10e, 35-38) mais possèdent une certaine marge sur Washington (11e et pour l'heure premier éliminé, avec un bilan de 33-41). Clint Capela a pleinement participé à ce festival offensif.

L'intérieur genevois s'est fait l'auteur de 17 points, avec un 5 sur 5 au tir et un 7 sur 8 sur la ligne de lancers-francs, réussissant également 17 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes passées sur le parquet. Il a toutefois terminé cette partie avec un différentiel négatif (-2), comme trois des quatre autres joueurs du cinq de base.

Huit Hawks ont inscrit 10 points ou plus face à des Pacers privés de leur centre titulaire Myles Turner, le plus prolifique étant John Collins avec 21 points. Atlanta a pourtant dû composer pendant plus d'un quart-temps sans son meneur All Star Trae Young, expulsé pour une passe un peu trop appuyée adressée à un arbitre.

