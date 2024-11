Atlanta se hisse en quarts de finale de la NBA Cup

Atlanta n'aura pas battu pour rien Cleveland une deuxième fois de suite vendredi (117-101).

Clint Capela et les Hawks ont en effet validé quelques heures plus tard leur ticket pour les quarts de finale de la NBA Cup, qui vit sa deuxième édition cette saison.

La victoire face aux Cavaliers, combinée à la défaite subie un peu plus tard par Chicago face à Boston, permet à Atlanta de s'assurer la 1re place finale dans le Groupe C Est en NBA Cup. Ils devancent Boston, qui affiche le même bilan (3 succès-1 défaite) mais avait perdu la confrontation directe le 12 novembre pour... 1 point.

Les Houston Rockets et les Golden State Warriors sont également qualifiés pour les quarts de finale de cette NBA Cup, prévus les 10 et 11 décembre. Présents dans la même poule qu'Atlanta mais au repos vendredi, les Wizards de Kyshawn George sont quant à eux d'ores et déjà éliminés de cette compétition.

/ATS