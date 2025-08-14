Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

La Suisse a bouclé le 2e tour des pré-qualifications pour le Mondial 2027 par une défaite face ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Suisse a bouclé le 2e tour des pré-qualifications pour le Mondial 2027 par une défaite face à l'Ukraine samedi (73-64). Les basketteurs helvétiques n'ont plus leur destin en main.

A Riga, terrain neutre sur lequel l'Ukraine accueille ses adversaires, les Suisses ont donc manqué l'occasion de s'assurer un avenir dans ces éliminatoires. Un premier quart-temps désastreux, perdu 28-12, leur a fortement compliqué la tâche.

Selim Fofana et ses coéquipiers, qui avaient remporté de peu le match aller à Fribourg (66-64), ont toutefois bien réagi, revenant à 10 points à la mi-temps avant de pratiquement recoller sous l'impulsion de Yoan Granvorka. L'ancien joueur d'Union Neuchâtel, déjà décisif lors du succès face à la Slovaquie mercredi (85-72), a ramené la Suisse à trois longueurs sur un tir primé.

Mais la sélection d'Ilias Papatheodorou est retombée dans ses travers lors d'un dernier quart-temps pénible qui a vu l'Ukraine reprendre le large. Le coach grec de l'équipe de Suisse aurait sans doute préféré voir ses joueurs marquer quelques paniers supplémentaires pour améliorer une différence de points qui pourrait bien s'avérer décisive.

Succès ukrainien espéré

Car la Suisse doit maintenant espérer une issue favorable lors du dernier match de ce groupe D qui opposera la Slovaquie à l'Ukraine mercredi. Si les Ukrainiens s'imposent à Bratislava, la Suisse disputera les qualifications. En cas de succès slovaque, les trois équipes se retrouveraient à égalité et seraient alors départagées par la différence de points.

/ATS
 

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse s'incline en Slovaquie

La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

Elfic Fribourg en bonne posture en EuroCup

Un deuxième obstacle à franchir pour la Suisse

La Suisse s'incline en Slovaquie

La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg

