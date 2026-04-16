Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

L'entraîneur des Detroit Pistons J.B. Bickerstaff a été élu entraîneur de l'année vendredi par l'association des coaches de NBA (NBCA).

L'Américain succède à son compatriote Kenny Atkinson, coach des Cleveland Cavaliers.

Arrivé dans le Michigan à l'été 2025, Bickerstaff (47 ans) a permis aux Pistons, après des années de galères, de retrouver les play-off l'an dernier. Detroit a ensuite dominé la Conférence Est lors de la saison régulière 2025/26 (60 victoires-22 défaites), une première depuis 2007.

Les Pistons entameront leurs play-off dimanche et affronteront soit les Charlotte Hornets soit le Magic d'Orlando, qui s'affrontent vendredi en barrage.

/ATS