Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Vainqueurs de Phoenix vendredi, les Rockets de Clint Capela ne sont pas parvenus à enchaîner un deuxième succès en 24 heures en NBA. Houston a fait les frais du réveil des Mavericks.

Les Rockets se sont inclinés 122-109 sur le parquet de Dallas, qui a pu compter sur les 29 points et 8 rebonds d'Anthony Davis pour faire la différence. Davis s'est ainsi parfaitement repris après n'avoir inscrit que 2 points la veille dans un match perdu face au champion en titre Oklahoma City.

Promu dans le cinq de départ en raison des absences d'Alperen Sengun (malade) et de Steven Adams (ménagé), Clint Capela a eu droit à son plus important temps de jeu depuis le début de la saison (30'). L'intérieur genevois n'en a pas pleinement profité, cumulant 8 points, 8 rebonds et 2 contres pour un différentiel de -6.

Kyshawn George a également connu la défaite samedi avec Washington, qui s'est incliné pour la 19e fois en 22 matches cette saison. L'ailier valaisan a tout de même réussi 15 points, 7 passes décisives et 6 rebonds dans un match perdu 131-116 par les Wizards face aux Atlanta Hawks.

Le 'rookie' fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser n'a quant à lui pas été aligné par les Clippers, qui se sont inclinés 109-106 à Minnesota. La franchise de Los Angeles a perdu sept de ses huit derniers matches pour afficher un bilan de 6 victoires et 18 défaites loin de correspondre à ses ambitions.

