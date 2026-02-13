Chris Paul prend sa retraite après 21 saisons en NBA

Chris Paul, figure de la NBA, a annoncé vendredi qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge ...
Chris Paul prend sa retraite après 21 saisons en NBA

Chris Paul prend sa retraite après 21 saisons en NBA

Photo: KEYSTONE/AP/Phelan M. Ebenhack

Chris Paul, figure de la NBA, a annoncé vendredi qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge de 40 ans. Le meneur aura disputé 21 saisons dans le championnat nord-américain de basketball.

'Ça y est ! Après 21 années, je me retire du basketball', a-t-il écrit sur son compte Instagram quelques instants après avoir été libéré par les Toronto Raptors où il avait été transféré cet hiver.

'Alors que j'écris ces lignes, il est difficile de vraiment savoir ce que je ressens, mais pour une fois - et la plupart des gens seront surpris -, je n'ai pas la réponse', ajoute-t-il, évoquant de la joie et de la gratitude.

'Tandis que ce chapitre, être un joueur de NBA, se referme, le basket sera à jamais ancré dans mon ADN', poursuit-il, soulignant qu''avoir joué au basket pendant plus de la moitié de (sa) vie a été une incroyable bénédiction qui s'est accompagnée de nombreuses responsabilités'.

Dans sept franchises différentes

Désigné 'rookie' de l'année (débutant) en 2006, champion olympique avec le Team USA en 2008 à Pékin puis en 2012 à Londres, élu MVP du All-Star Game en 2013, Chris Paul a disputé plus de 1370 matches de NBA avec La Nouvelle-Orléans, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State, San Antonio et les Clippers.

Mais il n'a jamais été en mesure de décrocher un titre de champion, atteignant une fois seulement la finale, en 2021, avec les Phoenix Suns, qui avaient été battus par Milwaukee (4-2). Et ces dernières années, son aura avait faibli, Paul passant par quatre franchises différentes en autant de saisons.

Revenu aux Clippers de Los Angeles en début de saison, il a disputé son dernier match le 1er décembre, avant d'être écarté du groupe. Lors de la période hivernale des transferts, il avait été envoyé chez les Raptors de Toronto, qui l'ont libéré.

Il quitte la NBA avec 16,8 points de moyenne par match, auxquels s'ajoutent 9,2 passes et 4,4 rebonds.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une amende de 500'000 dollars pour le Jazz

Une amende de 500'000 dollars pour le Jazz

Basketball    Actualisé le 13.02.2026 - 07:04

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Basketball    Actualisé le 12.02.2026 - 07:08

Capela gagne le « derby » suisse

Capela gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 11.02.2026 - 07:20

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Basketball    Actualisé le 10.02.2026 - 08:49

Articles les plus lus

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Basketball    Actualisé le 09.02.2026 - 06:24

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Basketball    Actualisé le 10.02.2026 - 08:49

Capela gagne le « derby » suisse

Capela gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 11.02.2026 - 07:20

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Basketball    Actualisé le 12.02.2026 - 07:08

Les Rockets battent le champion en titre

Les Rockets battent le champion en titre

Basketball    Actualisé le 08.02.2026 - 08:06

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Basketball    Actualisé le 09.02.2026 - 06:24

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Basketball    Actualisé le 10.02.2026 - 08:49

Capela gagne le « derby » suisse

Capela gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 11.02.2026 - 07:20

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 06.02.2026 - 08:41

Les Clippers renouent avec la victoire

Les Clippers renouent avec la victoire

Basketball    Actualisé le 07.02.2026 - 07:30

Les Rockets battent le champion en titre

Les Rockets battent le champion en titre

Basketball    Actualisé le 08.02.2026 - 08:06

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Basketball    Actualisé le 09.02.2026 - 06:24