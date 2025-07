Chris Paul revient aux Los Angeles Clippers, selon ESPN

A 40 ans, Chris Paul a signé un contrat d'un an avec les Los Angeles Clippers qu'il retrouve huit ans après son départ, rapportent plusieurs médias américains. Le meneur va jouer sa 21e saison NBA.

A 40 ans, Chris Paul a signé un contrat d'un an avec les Los Angeles Clippers qu'il retrouve huit ans après son départ, rapportent plusieurs médias américains lundi. Le meneur va jouer sa 21e saison NBA.

Selon 'ESPN' et 'The Athletic', le contrat de Chris Paul est estimé à 3,6 millions de dollars, et lui permettra de se rapprocher de sa famille à Los Angeles tout en lui offrant l'opportunité de remporter un titre NBA.

Le vétéran court en effet après sa bague NBA et espère l'obtenir dans une franchise où il a connu quelques-unes des meilleures années de sa carrière (2011-2017) pour ce qui pourrait être sa dernière saison.

Les Clippers ont effectué un mercato ambitieux avec les arrivées de l'arrière Bradley Beal et du pivot Brook Lopez tout en prolongeant leur star James Harden. Ils ont également drafté au premier tour cette année le Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser.

Avec le leader Kawhi Leonard, la direction semble avoir réuni un effectif riche en quantité et en qualité susceptible de faire de la deuxième franchise de la Cité des Anges (avec les Lakers) une équipe redoutable dans la conférence Ouest.

Paul, meneur gestionnaire capable de marquer, pointe à la deuxième place des meilleurs passeurs et des intercepteurs de l'histoire de la NBA après deux décennies passées à la Nouvelle-Orléans, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State, San Antonio et déjà les Clippers.

Le quadragénaire qui évoluait aux Spurs la saison dernière avec le prodige français Victor Wembanyama, tourne depuis le début de sa carrière à 17 points, 9,2 assists, 4,4 rebonds et 2,0 interceptions de moyenne par match. Il a également été sacré cinq fois meilleur passeur et six fois meilleur intercepteur de la ligue.

/ATS