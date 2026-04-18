Cleveland domine Toronto en ouverture des play-off

Cleveland s'est imposé avec autorité face à Toronto 126-113 samedi lors du premier match des ...
Cleveland domine Toronto en ouverture des play-off

Cleveland domine Toronto en ouverture des play-off

Photo: KEYSTONE/AP/David Dermer

Cleveland s'est imposé avec autorité face à Toronto 126-113 samedi lors du premier match des play-off NBA.

Portés par Donovan Mitchell (32 points), les Cavaliers ont également bénéficié de l'expérience de James Harden en mode double-double (22 points, 10 passes).

Max Strus a ajouté 24 points en sortie de banc pour mener Cleveland à la victoire face à des Raptors assez peu inspirés. La deuxième rencontre de ce duel qui se dispute au meilleur des sept matches aura lieu lundi, toujours à Cleveland.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de play-off pour Curry et les Warriors

Pas de play-off pour Curry et les Warriors

Basketball    Actualisé le 18.04.2026 - 07:13

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Basketball    Actualisé le 17.04.2026 - 18:59

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Basketball    Actualisé le 16.04.2026 - 08:18

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Basketball    Actualisé le 15.04.2026 - 08:14

Articles les plus lus

Capela à la fête face à Memphis

Capela à la fête face à Memphis

Basketball    Actualisé le 13.04.2026 - 07:45

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Basketball    Actualisé le 15.04.2026 - 08:14

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Basketball    Actualisé le 16.04.2026 - 08:18

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Basketball    Actualisé le 17.04.2026 - 18:59

Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 20:15

Capela à la fête face à Memphis

Capela à la fête face à Memphis

Basketball    Actualisé le 13.04.2026 - 07:45

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Basketball    Actualisé le 15.04.2026 - 08:14

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Basketball    Actualisé le 16.04.2026 - 08:18

Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse

Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 05:05

Fin de série pour Capela et les Rockets

Fin de série pour Capela et les Rockets

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 07:29

Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 20:15

Capela à la fête face à Memphis

Capela à la fête face à Memphis

Basketball    Actualisé le 13.04.2026 - 07:45