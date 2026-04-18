Cleveland domine Toronto en ouverture des play-off

Cleveland s'est imposé avec autorité face à Toronto 126-113 samedi lors du premier match des play-off NBA.

Portés par Donovan Mitchell (32 points), les Cavaliers ont également bénéficié de l'expérience de James Harden en mode double-double (22 points, 10 passes).

Max Strus a ajouté 24 points en sortie de banc pour mener Cleveland à la victoire face à des Raptors assez peu inspirés. La deuxième rencontre de ce duel qui se dispute au meilleur des sept matches aura lieu lundi, toujours à Cleveland.

/ATS