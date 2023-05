Cotture: « On veut offrir le titre à Petar »

Arnaud Cotture et Fribourg sont en mission à l'heure d'aborder les play-off.

'On est en confiance, on a beaucoup de certitudes', lâche l'ailier valaisan d'Olympic, 2e de la phase qualificative, dont l'équipe affronte Monthey-Chablais en quart de finale dès samedi.

- Comment jugez-vous votre équipe?

'On aborde les play-off avec pas mal de certitudes et l'envie de bien faire. J'ai lu qu'on avait gagné 17 matches consécutifs. On est en confiance, même si on n'a pas toujours été constant au cours de cette série de victoires. Mais on a toujours trouvé le moyen de gagner.'

- La finale de Coupe de Suisse, remportée début avril face au vainqueur de la phase préliminaire Massagno, a-t-elle constitué un déclic voire un tournant dans la saison?

'On le saura en fin de saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cassé définitivement la mauvaise dynamique du début de saison, marqué par une élimination frustrante en Coupe d'Europe (réd: en phase de poules de l'Europe Cup) et un échec en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Mais on ne peut pas se reposer sur nos lauriers.'

Se méfier de Lottie

- Les observateurs s'attendent à voir Massagno et Fribourg s'affronter en finale. Qu'est-ce qui pourrait nous priver d'un tel choc'

'Beaucoup d'équipes peuvent jouer les trouble-fête. A commencer par Monthey-Chablais, qui nous a déjà battus cette saison (réd: lors de la 1re journée, le 1er octobre). Aucune des quatre meilleures équipes n'est à l'abri d'une mauvaise surprise si elle perd un des deux premiers matches à domicile. Boncourt, Nyon et Neuchâtel ont aussi les moyens de gêner respectivement Massagno, les Lions et Vevey Riviera. Ca peut aller très vite si tu ne mènes pas 2-0 après deux matches à la maison.'

- Quelle sera la clé de la série face à Monthey?

'La défense, surtout la nôtre. Leur meneur Jayzec Lottie (21,4 points de moyenne dans la phase préliminaire) est un super joueur. Ils ont des étrangers de qualité, et beaucoup d'options dans le jeu extérieur. A nous de leur compliquer la vie.'

- Votre coach Petar Aleksic a annoncé son départ pour la fin de la saison. Etes-vous vraiment en mission pour lui?

'Vraiment, oui! On veut offrir le titre à Petar. On est avec lui. Il a apporté tellement à tant de joueurs ici. On veut lui offrir un départ à la hauteur de ses mérites. Il fut pour moi un vrai mentor. Mais il faudra passer à autre chose, c'est valable pour moi, pour le club et même pour le basket suisse.'

'Frustrant'

- Vous êtes également un joueur de 3x3. Les play-off de SBL se termineront après la Coupe du monde de 3x3 prévue du 30 mai au 5 juin, ce qui vous empêchera de briguer une sélection en équipe de Suisse de 3x3...

'C'est un peu frustrant, car j'avais la volonté de représenter la Suisse (réd: il a en revanche renoncé à toute sélection à cinq). On a les moyens de faire quelque chose de bien en 3x3, je suis donc déçu. Je dois bien sûr l'accepter car je suis avant tout un joueur de cinq contre cinq. Je ne sais pas si le cinq et le 3x3 sont compatibles. Mais Swiss Basketball s'est peut-être trompé de combat. A cinq, c'est quand même devenu frustrant d'enchaîner les pré-qualifications. On est un peu juste pour espérer se qualifier pour l'Euro 2025. On aurait pu mettre en place un nouveau projet sur le long terme à cinq en visant l'Euro 2029. Or, ma génération (réd: Cotture a 27 ans) ne jouera plus en 2029, alors que c'est maintenant que la fenêtre est ouverte en 3x3 avec la perspective de se qualifier pour les JO 2024.'

/ATS