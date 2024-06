Dallas humilie Boston, qui ne mène plus que 3-1 en finale

Dallas garde la lumière allumée, et avec la manière!

Devant leur public, les Mavericks ont humilié Boston vendredi (122-84) lors du match 4 de la finale NBA, s'offrant un sursis alors que Boston ne mène plus que 3-1 dans la série.

Boston, qui avait gagné ses 10 matches précédents, reste à un succès d'un 18e titre record que la franchise au trèfle aura l'occasion de conquérir dès lundi dans son TD Garden. Si elle s'est réveillée de la claque subie dans le Texas, qui peut redonner un peu de confiance aux Mavericks.

Grâce à son premier succès de la finale, Dallas garde un mince espoir de conquérir un deuxième trophée après 2011, ce qui serait un immense exploit: aucune franchise NBA n'a jamais renversé une série après avoir été menée 3-0.

Vendredi au Texas, Dallas a attaqué très fort son premier match de la dernière chance, menant déjà 34-21 après le premier quart-temps, puis 61-35 à la mi-temps, et n'a plus relâché la pression. L'écart a même atteint 48 points lors du quatrième quart, une première en finale NBA depuis au moins 50 ans d'après ESPN.

La réponse de Doncic

Critiqué pour une attitude négative et une sortie pour six fautes lors de l'acte III, Luka Doncic a répondu avec 29 points et 5 passes, malgré un 0/8 à 3 points. 'On sait qu'on ne peut plus perdre, on va se battre jusqu'au bout. Notre énergie était plus haute, on était tous très concentré en défense', a-t-il indiqué.

Méconnaissables, les Boston Celtics ont manqué l'occasion de devenir la première équipe de l'histoire à réussir un 'sweep' (4-0) tant en finale de Conférence qu'en finale NBA. Les C's restent néanmoins idéalement placés pour reprendre l'avantage face à leurs éternels rivaux, les Los Angeles Lakers, qui sont passés de 15 à 17 titres NBA depuis le dernier sacre de Boston en 2008.

/ATS