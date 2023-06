Denver entrevoit son premier sacre

Intraitable et tout simplement supérieur, Denver s'est approché à un succès d'un premier titre de champion NBA vendredi.

Les Nuggets de l'incontournable Nikola Jokic, épaulé par ses lieutenants du soir Aaron Gordon et Bruce Brown, se sont imposés 108-95 à Miami pour mener 3-1 face au Heat en finale des play-off.

L'attente du côté de Denver pourrait bien prendre fin dès lundi lors d'un match no 5 déjà décisif, au bout de 47 saisons de présence dans la ligue. Miami, pour sa part, se retrouve dos au mur, contraint de réaliser un exploit qui ne s'est produit qu'une fois dans l'histoire, en 2016: menés 3-1 par Golden State, Cleveland et LeBron James avaient gagné les trois derniers matches de la finale.

Il faudra aux Floridiens certainement plus que leur courage, leur gnaque et Jimmy Butler, leader exemplaire sur cette rencontre avec 25 points, 7 rebonds et 7 passes décisives à son actif, pour renverser cette montagne du Colorado, tant l'ascension semble impossible quel qu'en soit le versant.

'Travail d'équipe'

Car si Nikola Jokic s'est encore montré ultradominant à l'intérieur, avec 24 points et 12 rebonds (4 passes, 3 interceptions, 2 contres), cela n'a duré que trois quart-temps: à l'entame du dernier il a été contrarié par une cinquième faute. Il a aussi dû se faire soigner sa cheville droite légèrement tordue en fin de premier quart-temps.

Le double MVP aura néanmoins eu la satisfaction de voir Bruce Brown prendre feu, puisque ce dernier a inscrit 11 de ses 21 points dans le dernier quart, fort d'une adresse redoutable (8/11). Surmotivé, Aaron Gordon a quant à lui marché sur l'eau avec 27 points à 11/15 au tir dont 3/4 derrière l'arc. Tout simplement la meilleure performance de sa carrière en play-off.

Ainsi les Nuggets démontrent-ils l'étendue de leur talent collectif et la variété de leur armada offensive, alors que Jamal Murray a été contenu à 15 points. 'Aujourd'hui, c'était un travail d'équipe. Je ne peux même pas nommer une personne. Tout le monde s'est impliqué', a d'ailleurs commenté après la rencontre l'arrière, avant d'appeler les siens à 'rester calme et concentré'.

/ATS