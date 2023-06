Denver mate Miami dans l'acte V pour cueillir son premier titre

Denver n'a pas manqué sa première balle de match.

Les Nuggets ont décroché lundi leur premier titre NBA en 47 ans d'histoire en s'imposant 94-89 face à Miami dans l'acte V de la finale des play-off, grâce notamment aux 28 points et 16 rebonds de Nikola Jokic.

La première tentative aura donc été la bonne pour les Nuggets, qui n'avaient jusqu'ici jamais passé le cap de la finale de Conférence (quatre échecs à ce stade, en 1978, 1985, 2009 et 2020). Têtes de série no 1 à l'Ouest, les joueurs de Michael Malone ont maîtrisé leur sujet tout au long des séries.

Ni Minnesota (4-1), ni Phoenix (4-2), ni même les Lakers de LeBron James, broyés 4-0, ne sont parvenus à gêner leur marche en avant. Surprenant vainqueur de la Conférence Est, Miami a également été largement dominé après avoir pourtant gagné l'acte II de cette finale dans le Colorado.

Mais la réaction des Nuggets fut immédiate, avec deux victoires obtenues en Floride dans les matches nos 3 et 4. Et ils ont su enfiler leur bleu de travail lundi, au cours d'un acte V dans lequel ils n'ont réussi que 17,9% de leurs tirs à 3 points 8 (5/28) et 13 de leurs 23 lancers-francs, tout en commettant 14 pertes de balle.

Jokic MVP de la finale

'C'était moche et nous n'arrivions pas à rentrer nos tirs, mais à la fin nous avons trouvé le moyen de nous en sortir', a déclaré Nikola Jokic, qui a porté son équipe à bout de bras lundi alors que Jamal Murray s'est contenté de 14 points et 8 assists. 'Je suis simplement heureux que nous ayons gagné le match', a-t-il poursuivi.

Le pivot serbe de 28 ans a été logiquement désigné MVP de cette finale, après avoir remporté le trophée de MVP de la saison régulière en 2021 et 2022. Il est le premier joueur de l'histoire à avoir dépassé les 500 points, 250 rebonds and 150 passes décisives au cours des mêmes play-off.

Un 4e échec pour le Heat

Pour le Heat, sacré en 2006, 2012 et 2013, cet échec est le quatrième en sept opportunités après 2011, 2014 et 2020. Mais l'on se souviendra que la franchise floridienne a dû passer par les play-in, s'inclinant face aux Hawks de Clint Capela dans le match no 1 avant de décrocher leur ticket pour les play-off face aux Bulls.

/ATS