Denver mène 3-0 face aux Lakers

Tenant du titre, Denver maîtrise pour l'heure son sujet face aux Lakers au 1er tour des play-off de NBA.

Les Nuggets sont allés s'imposer 112-105 en Californie jeudi pour prendre l'avantage 3-0 dans ce 1er tour de la Conférence Ouest.

Cette victoire, la 11e d'affilée pour Denver face aux Lakers de LeBron James (26 points, 9 assists et 6 rebonds jeudi), s'est dessinée dans le troisième quart. Menés 49-53 à la mi-temps, les Nuggets ont pu entamer l'ultime période avec une marge de 8 unités (83-75). Ils ont parfaitement géré leur affaire par la suite.

Les Lakers, qui s'étaient effondrés dans l'acte II après avoir compté 20 points d'avance au troisième quart, ont accusé jusqu'à 15 longueurs de retard dans l'ultime quart jeudi (104-89 à 3'02'' du buzzer) avant de réagir quelque peu. Mais ils ont à nouveau subi la loi de Nikola Jokic (24 points, 15 rebonds, 9 assists) et Cie.

A l'Est, Philadephie et Orlando ont en revanche décroché un premier succès dans leur série respective après avoir perdu les deux premiers matches à l'extérieur. Les Sixers ont dominé les New York Knicks 125-114 grâce à un énorme Joel Embiid (50 points, à 13/19 au tir), alors que le Magic a infligé aux Cleveland Cavaliers la plus lourde défaite de leur histoire en play-off (121-83).

/ATS