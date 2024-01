Depuis des années, Fribourg sait comment gagner

Fribourg Olympic a remporté sa 8e SBL Cup après avoir dominé facilement Vevey Riviers en finale 103-82. Les Fribourgeois le reconnaissent, ils n'ont jamais tremblé.

'On sait qu'à Fribourg, les attentes sont élevées et qu'on veut des titres.' Jonathan Kazadi connaît bien le contexte fribourgeois. A St-Léonard, on agrandit les armoires pour ajouter les nouveaux trophées, c'est un peu ça le quotidien d'Olympic. Et cela induit de la pression. Mais Olympic sait la gérer parce que le club possède assez de joueurs d'expérience.

Les Fribourgeois couchent sur 21 matches sans défaite et ils entendent bien poursuivre cette série victorieuse. 'On vit bien, les rôles sont bien répartis, enchaîne le Bernois d'Olympic. Je suis content de mon week-end et d'avoir pu autant jouer.' Meilleur joueur de la demi-finale samedi avec 30 points, Kazadi a récidivé en finale avec 19 points. En à peine vingt minutes en plus.

'J'essaie de profiter du temps de jeu qu'on me donne, relève le MVP d'Olympic sur ce week-end. C'est plus simple de performer avec un temps de jeu réduit parce que je sais que je peux donner mon maximum.'

Déjouer les pronostics

L'entraîneur Thibaut Petit a forcément aimé la performance de son équipe: 'On va savourer ce titre pendant 24 ou 48 heures et après on repart au boulot. Sur ce match, on va chercher les quatre quart-temps. Je dis bravo à mes joueurs qui sont intelligents, qui acceptent de se mettre au service de l'équipe plutôt que de regarder le temps de jeu ou les stats. Et bravo au staff. Tout le monde fait l'effort supplémentaire.'

Invaincu en championnat (17 victoires), Fribourg Olympic en est à 21 victoires de rang. Au moment d'expliquer cet état de grâce, le coach fribourgeois se remémore les pronostics de début de l'automne: 'On nous mettait 3e ou 4e. Alors demain on peut perdre, mais on va continuer à se battre parce que tout le monde est concerné dans cette équipe. Ce qui me plaît dans ce groupe, c'est son âme!'

Dubas crevé mais heureux

Dans le camp des battus, Jonathan Dubas arborait malgré tout un beau sourire au moment des interviews. 'Je suis fatigué, mais content parce qu'on finit tous avec des crampes, lâche le capitaine vaudois. On était tous cuit. On a essayé, mais ce n'était pas le jour où Fribourg était prenable. Ils ont été forts mentalement et ont fait un match carré.'

Le Veveysan souligne encore tout le bien de cette défaite pour les jeunes, ce passage obligé que l'on nomme apprentissage. 'Ils vont prendre de plus en plus de responsabilités et c'est bien pour eux de vivre ça', analyse-t-il.

Jonathan Dubas va maintenant se reposer avant de repartir au charbon. Et le capitaine de se réjouir du match du 10 février. Ce sera la demi-finale de Coupe de Suisse aux Galeries du Rivage contre les Lions de Genève. 'Franchement, on va prendre des coups, se marre-t-il. Mais les deux derniers matches face à eux étaient vraiment super et une belle publicité pour le basket suisse!'

