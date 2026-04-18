Des Rockets trop maladroits

Privé de leur atout maitre, Kevin Durant touché au genou, Houston et Clint Capela ont calé ...
Des Rockets trop maladroits

Des Rockets trop maladroits

Photo: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill

Privé de leur atout maitre, Kevin Durant touché au genou, Houston et Clint Capela ont calé. A Los Angeles, ils ont été battus 107-98 par les Lakers qui évoluaient sans Luka Doncic et Austin Reaves.

Avec Luke Kennard, auteur de 27 points grâce notamment à son 5 sur 5 derrière la ligne des 3 points, les Lakers ont conservé toutefois suffisamment de ressources pour forcer la décision dans un troisième quarter remporté 25-18. Crédité de 19 points et de 13 assists, LeBron James a également été l'un des grands artisans de ce succès. Il a eu la fierté d'évoluer aux côtés de son fils Bronny lors du deuxième quarter pour lancer parfaitement sa... 19e campagne de play-off.

Aligné durant 11 minutes, Clint Capela a, quant à lui, accusé un déficit de -7. Le Genevois a inscrit 2 points et a capté 1 rebond. Une réussite trop faible en attaque – 38 % pour un 35 sur 93 – explique en partie cette défaite des Texans. Lundi lors de l’acte II, le retour espéré aux affaires de Kevin Durant pourrait toutefois permettre à Houston de reprendre la main.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cleveland domine Toronto en ouverture des play-off

Cleveland domine Toronto en ouverture des play-off

Basketball    Actualisé le 18.04.2026 - 22:13

Pas de play-off pour Curry et les Warriors

Pas de play-off pour Curry et les Warriors

Basketball    Actualisé le 18.04.2026 - 07:13

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Basketball    Actualisé le 17.04.2026 - 18:59

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Basketball    Actualisé le 16.04.2026 - 08:18

Articles les plus lus

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Basketball    Actualisé le 15.04.2026 - 08:14

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Basketball    Actualisé le 16.04.2026 - 08:18

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Basketball    Actualisé le 17.04.2026 - 18:59

Pas de play-off pour Curry et les Warriors

Pas de play-off pour Curry et les Warriors

Basketball    Actualisé le 18.04.2026 - 07:13

Capela à la fête face à Memphis

Capela à la fête face à Memphis

Basketball    Actualisé le 13.04.2026 - 07:45

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Basketball    Actualisé le 15.04.2026 - 08:14

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off

Basketball    Actualisé le 16.04.2026 - 08:18

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs

Basketball    Actualisé le 17.04.2026 - 18:59

Fin de série pour Capela et les Rockets

Fin de série pour Capela et les Rockets

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 07:29

Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 20:15

Capela à la fête face à Memphis

Capela à la fête face à Memphis

Basketball    Actualisé le 13.04.2026 - 07:45

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore

Basketball    Actualisé le 15.04.2026 - 08:14