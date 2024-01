Elfic sacré une huitième fois

Elfic Fribourg n'a pas laissé passer l'occasion de remporter une huitième SBL Cup en neuf ans. A Clarens, les Fribourgeoises ont dominé le BBC Troistorrerents 82-51.

On aimerait dire qu'Elfic a été challengé, que les joueuses de Romain Gaspoz ont douté, mais ce serait mentir. Troistorrents a commencé très fort en menant de dix points (8-18) après six minutes, puis Elfic a repris ses esprits et la machine s'est mise en route. A la 13e, les Fribourgeoises étaient en avance de trois points (27-24). Les Valaisannes ont tenu un écart de quatre longueurs jusqu'à la 22e avant de céder petit à petit.

Abigail Fogg a dominé sous les panneaux pour terminer avec 23 points, 11 rebonds et 5 contres et Viktoria Ranisavljevic, élue meilleure joueuse, a ajouté 19 points.

En face et même en faisant tourner l'effectif, seules Nadia Constantin (14 pts) et Adama Coulibaly (16 pts) ont dépassé les 10 points. Les Fribourgeoises ont clairement fait la différence derrière l'arc avec un excellent 10/23 contre un très faible 1/15 pour les Valaisannes.

/ATS