Eurocup dames: nouveau succès pour Elfic Fribourg

Elfic Fribourg a remporté son deuxième match dans le groupe L de l'Eurocup dames. En Bulgarie ...
Eurocup dames: nouveau succès pour Elfic Fribourg

Eurocup dames: nouveau succès pour Elfic Fribourg

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Elfic Fribourg a remporté son deuxième match dans le groupe L de l'Eurocup dames. En Bulgarie, les Fribourgeoises se sont imposées 84-62 face à Beroe Stara Zagora.

Après un départ hésitant, puisque les Bulgares ont mené 9-2, les visiteuses ont rapidement rectifié le tir. Après un quart, le score était de 22-13 en leur faveur, puis de 41-36 à la mi-temps. Elfic a enfoncé le clou pour de bon dans le troisième quart au terme duquel son avance s'élevait à 23 points (67-44).

Les Fribourgeoises ont pu compter sur trois joueuses qui ont inscrit chacune plus de 20 points. Koi Love a été la plus efficace (28) devant Andjelika Mitrashinovikj (23) et Nia Clouden (22).

/ATS
 

Actualités suivantes

Un troisième titre en quatre ans pour A'ja Wilson et les Aces

Un troisième titre en quatre ans pour A'ja Wilson et les Aces

Basketball    Actualisé le 11.10.2025 - 07:35

LeBron James va manquer le début de saison

LeBron James va manquer le début de saison

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 07:27

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 05:03

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:53

Articles les plus lus

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:03

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:53

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 05:03

LeBron James va manquer le début de saison

LeBron James va manquer le début de saison

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 07:27

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 08.10.2025 - 17:07

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:03

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:53

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 05:03

Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

Basketball    Actualisé le 29.09.2025 - 20:03

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

Basketball    Actualisé le 07.10.2025 - 19:45

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 08.10.2025 - 17:07

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:03