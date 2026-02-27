Fin de série pour les Rockets

Fin de série pour les Houston Rockets samedi en NBA. Clint Capela et ses équipiers, qui avaient ...
Fin de série pour les Rockets

Fin de série pour les Rockets

Photo: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky

Fin de série pour les Houston Rockets samedi en NBA. Clint Capela et ses équipiers, qui avaient gagné leurs trois derniers matches, se sont inclinés 115-105 sur le parquet de Miami.

L'homme du match fut le centre du Heat Bam Adebayo, auteur de 24 points et 11 rebonds. L'arrière suédois Pelle Larsson a ajouté 20 points pour la franchise floridienne, dont 10 inscrits dans un dernier quart-temps remporté 30-22 par Miami.

Le pivot genevois Clint Capela a pour sa part cumulé 7 points et 3 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet, pour un différentiel nul. Le meilleur marqueur des Rockets, lesquels conservent la 3e place à l'Ouest malgré cette défaite (la 22e en 59 parties), fut une nouvelle fois Kevin Durant (32 points).

/ATS
 

Actualités suivantes

Une défaite bien trop lourde pour la Suisse en Bosnie-Herzégovine

Une défaite bien trop lourde pour la Suisse en Bosnie-Herzégovine

Basketball    Actualisé le 27.02.2026 - 22:29

Un large succès pour Houston

Un large succès pour Houston

Basketball    Actualisé le 26.02.2026 - 07:13

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Basketball    Actualisé le 25.02.2026 - 07:05

Fin de série pour les Wizards

Fin de série pour les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.02.2026 - 07:57

Articles les plus lus

Les Rockets battus à New York

Les Rockets battus à New York

Basketball    Actualisé le 22.02.2026 - 17:25

Fin de série pour les Wizards

Fin de série pour les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.02.2026 - 07:57

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Basketball    Actualisé le 25.02.2026 - 07:05

Un large succès pour Houston

Un large succès pour Houston

Basketball    Actualisé le 26.02.2026 - 07:13

Les Clippers battus dans le derby de LA

Les Clippers battus dans le derby de LA

Basketball    Actualisé le 21.02.2026 - 07:33

Les Rockets battus à New York

Les Rockets battus à New York

Basketball    Actualisé le 22.02.2026 - 17:25

Fin de série pour les Wizards

Fin de série pour les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.02.2026 - 07:57

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Basketball    Actualisé le 25.02.2026 - 07:05

Kyrie Irving ne jouera pas de la saison

Kyrie Irving ne jouera pas de la saison

Basketball    Actualisé le 19.02.2026 - 07:09

Les trois Suisses de NBA victorieux

Les trois Suisses de NBA victorieux

Basketball    Actualisé le 20.02.2026 - 08:27

Les Clippers battus dans le derby de LA

Les Clippers battus dans le derby de LA

Basketball    Actualisé le 21.02.2026 - 07:33

Les Rockets battus à New York

Les Rockets battus à New York

Basketball    Actualisé le 22.02.2026 - 17:25