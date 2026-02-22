Fin de série pour les Wizards

Vainqueur de ses deux matches précédents, Washington a été stoppé dans son élan dimanche en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés 129-112 à domicile face à Charlotte.

Les Wizards, qui n'ont plus fêté trois victoires consécutives depuis un an, ont craqué dans un troisième quart-temps remporté 44-28 par les Hornets. Ceux-ci ont forcé la décision en réussissant pas moins de 12 paniers à 3 points durant ce troisième 'quarter'.

Aligné durant 18 minutes, Kyshawn George a inscrit 13 points dans cette partie, ajoutant 2 rebonds, 1 assist et 1 contre. L'ailier valaisan a terminé avec un différentiel de -21. L'homme du match fut l'arrière de Charlotte LaMelo Ball, auteur de 37 points (à 10/15 derrière l'arc).

Les Clippers du 'rookie' fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser ont également connu la défaite dimanche, pour la cinquième fois dans leurs neuf dernières sorties. La franchise de Los Angeles a été battue 111-109 par le Magic d'Orlando devant son public.

Yanic Konan Niederhäuser a cumulé 7 points, 8 rebonds et 4 blocs dimanche. Son dernier contre, réussi à 8''1 de la fin sur un tir de Desmond Bane (36 points) alors que le score était de 111-109, a offert une balle de match aux Clippers. Mais Bennedict Mathurin a manqué sa tentative à 3 points au 'buzzer'.

/ATS