Fribourg Olympic fait le break en demi-finale de SB League

Fribourg Olympic mène 2-0 en demi-finale des play-off de SB League. Devant leur public, les ...
Fribourg Olympic fait le break en demi-finale de SB League

Fribourg Olympic fait le break en demi-finale de SB League

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Fribourg Olympic mène 2-0 en demi-finale des play-off de SB League. Devant leur public, les Fribourgeois ont remporté le deuxième match mardi face à Pully Lausanne (91-69).

Larges vainqueurs de l'acte I (99-58), les hommes de Thibaut Petit ont davantage peiné pour faire le break. Menés de deux points (59-57) à l'entame du quatrième quart-temps, ils ont appuyé sur l'accélérateur dans le 'money time', sous l'impulsion de l'Américain Chimezie Offurum (37 points au total).

Les Foxes, qui ont fait jeu égal pendant 30 minutes, ont vraiment craqué dans ce quatrième 'quarter'. Leur tâche s'apparente désormais à l'impossible: battre trois fois de suite une équipe qui n'a perdu qu'un seul match de toute la saison.

/ATS
 

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