George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince

Kyshawn George a remporté le mini-tournoi des meilleurs jeunes joueurs de NBA ('Rising Stars ...
George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince

George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince

Photo: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill

Kyshawn George a remporté le mini-tournoi des meilleurs jeunes joueurs de NBA ('Rising Stars Challenge') avec la Team Vince, vendredi à Los Angeles dans le cadre du All-Star week-end. Yanic Konan Niederhäuser s'était arrêté en demi-finale avec la Team Austin.

Auteur de 4 points et 3 rebonds dans une demi-finale gagnée 41-36 par son équipe face à la Team T-Mac, Kyshawn George a réussi 2 points, 3 rebonds et surtout 4 passes décisives en finale. L'équipe de l'ailier de Washington s'est imposée 25-24 en finale face à la Team Melo.

Le 'rookie' des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a brillé en demi-finale, où la Team Austin s'est inclinée 40-34 face à la Team Melo. Le Fribourgeois a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 11 points, réussissant le premier panier du tournoi sur un 'dunk' qui a ravi le maigre public présent dans la salle des Clippers.

C'est le 'rookie' de Philadelphie VJ Edgecombe qui a été désigné MVP de ce tournoi. Auteur de 17 points en demi-finale, il a été le meilleur marqueur des siens en finale avec 6 points. Dont un sur la ligne des lancers francs qui a permis à son équipe d'atteindre les 25 points requis pour la victoire.

/ATS
 

Actualités suivantes

Chris Paul prend sa retraite après 21 saisons en NBA

Chris Paul prend sa retraite après 21 saisons en NBA

Basketball    Actualisé le 13.02.2026 - 20:10

Une amende de 500'000 dollars pour le Jazz

Une amende de 500'000 dollars pour le Jazz

Basketball    Actualisé le 13.02.2026 - 07:04

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Basketball    Actualisé le 12.02.2026 - 07:08

Capela gagne le « derby » suisse

Capela gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 11.02.2026 - 07:20

Articles les plus lus

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Basketball    Actualisé le 10.02.2026 - 08:49

Capela gagne le « derby » suisse

Capela gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 11.02.2026 - 07:20

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Basketball    Actualisé le 12.02.2026 - 07:08

Une amende de 500'000 dollars pour le Jazz

Une amende de 500'000 dollars pour le Jazz

Basketball    Actualisé le 13.02.2026 - 07:04

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Basketball    Actualisé le 09.02.2026 - 06:24

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Basketball    Actualisé le 10.02.2026 - 08:49

Capela gagne le « derby » suisse

Capela gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 11.02.2026 - 07:20

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Battus mardi à Houston, les Clippers prennent leur revanche

Basketball    Actualisé le 12.02.2026 - 07:08

Les Clippers renouent avec la victoire

Les Clippers renouent avec la victoire

Basketball    Actualisé le 07.02.2026 - 07:30

Les Rockets battent le champion en titre

Les Rockets battent le champion en titre

Basketball    Actualisé le 08.02.2026 - 08:06

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Basketball    Actualisé le 09.02.2026 - 06:24

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Bagarre générale entre Hornets et Pistons

Basketball    Actualisé le 10.02.2026 - 08:49