George rejoint les Sixers, Thompson se dirige vers Dallas

L'ailier All-Star Paul George s'est engagé avec les 76ers de Philadelphie en provenance des Los Angeles Clippers.

L'arrière Klay Thompson (ex-Warrior) se dirigeait quant à lui vers les Dallas Mavericks, ont annoncé lundi plusieurs médias américains.

Paul George, 34 ans, a signé un contrat de quatre ans avec les Sixers pour un montant de 212 millions de dollars, écrivent les mêmes médias. Après cinq ans passés aux Clippers, il est attendu en Pennsylvanie comme le troisième élément d'un nouveau 'Big Three', qu'il va former avec le pivot Joel Embiid et l'arrière Tyrese Maxey.

En marge de l'arrivée de Paul George, les Sixers ont également prolongé Tyrese Maxey, auteur de de 25,9 points et 6,2 passes décisives la saison dernière. Maxey a droit au contrat maximum de cinq ans pour 204 millions de dollars.

Egalement sur le marché, le 'sniper' Klay Thompson, dont le départ des Golden State Warriors a été confirmé dimanche, s'est mis d'accord avec Dallas pour un bail de trois ans, dont la troisième en option à son profit. Le contrat serait de 50 millions de dollars, selon ESPN. Le départ de Thompson marque la fin d'une époque aux Warriors, où il évoluait depuis 2011 au côté de Stephen Curry, avec qui il aura remporté quatre titres NBA.

Contrat record

Jayson Tatum (26 ans), sacré champion NBA avec les Boston Celtics il y a deux semaines, va quant à lui signer un contrat sur cinq ans estimé à 314 millions de dollars, rapportent la chaîne ESPN et The Athletic en pleine 'free agency', période officielle pour certaines négociations et transferts. Il s'agirait d'un contrat record pour la NBA.

