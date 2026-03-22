Houston tombe à Chicago

Clint Capela ne gardera pas un souvenir impérissable de sa soirée de lundi à Chicago. Le pivot ...
Houston tombe à Chicago

Houston tombe à Chicago

Photo: KEYSTONE/FR172172AP/KAREN WARREN

Clint Capela ne gardera pas un souvenir impérissable de sa soirée de lundi à Chicago. Le pivot de Houston a connu la défaite après n’avoir joué que 4 minutes pour un différentiel de -8...

Malgré les 40 points de Kevin Durant et une belle remontada en cours de match après avoir été mené de 22 points (43-21), Houston a cédé dans les dernières secondes sur un layup de Matas Buzelis. Malgré cette défaite, la 28e de la saison en 71 matches, Houston demeure dans le bon wagon de la Conférence Ouest avec une sixième place synonyme de qualification directe pour les play-off.

A Detroit, les Lakers n’ont pas cueilli une dixième victoire de rang. Ils se sont inclinés 113-110 devant les Pistons. Auteur de 30 points dont 6 dans les 34 dernières secondes de la rencontre, Deniss Jenkis a été le match-winner de Detroit. Dans les rangs des Lakers, Luka Doncic a inscrit 32 points.

/ATS
 

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