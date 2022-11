Joel Embiid écrase tout

Feu d'artifice dimanche en NBA. Joel Embiid a établi le nouveau record de points cette saison, avec 59 inscrits lors de la victoire des Sixers contre Utah.

C'est huit de plus que Darius Garland, également impressionnant mais battu avec Cleveland par Minnesota.

Au lendemain de ses 42 points plantés contre Atlanta, le pivot camerounais des Sixers, naturalisé français puis américain ces derniers mois et qui devra dire pour lequel de ces deux pays il souhaite jouer à l'avenir, s'est montré plus dominant encore pour venir à bout de la défense du Jazz (105-98).

Non content de largement faire mieux que ses 50 points réussis l'an passé, il a frôlé le triple-double (11 rebonds, 8 passes) et n'est pas passé loin, même, d'un rarissime quadruple-double avec ses 7 contres infligés. Seuls Nate Thurmond, Alvin Robertson, Hakeem Olajuwon et David Robinson ont réussi cet exploit dans l'histoire.

Pour mieux encore mesurer son extraordinaire performance, Embiid a marqué dans le dernier quart-temps 26 des 27 points des Sixers, 7e à l'Est, qui avaient entamé la seconde période avec six unités de retard et sont longtemps restés sous la menace de Utah, finalement battu pour la deuxième fois d'affilée et délogé par Portland du fauteuil de leader à l'Ouest.

'Je n'ai jamais vu une performance aussi dominante, lorsqu'il s'agit de combiner défense et attaque', a résumé son entraîneur Doc Rivers, admiratif.

Plus tôt, ce qu'on pensait être le carton du jour avait été l'oeuvre de Darius Garland. Mais ses 51 points n'ont pas empêché les Cavs de concéder leur premier revers à domicile de la saison face à Minnesota (129-124).

