Kyshawn George discret, les Wizards battus

Kyshawn George est resté discret dimanche en NBA, deux jours après avoir inscrit 34 points ...
Kyshawn George discret, les Wizards battus

Kyshawn George discret, les Wizards battus

Photo: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez

Kyshawn George est resté discret dimanche en NBA, deux jours après avoir inscrit 34 points dans un match gagné par les Wizards à Dallas.

Le Valaisan a dû se contenter de 6 points face à Charlotte, qui s'est imposé 139-113 à Washington.

L'ailier chablaisien, qui a manqué ses quatre tentatives à 3 points dimanche, a certes capté 8 rebonds et distillé 5 passes décisives. Mais il affiche surtout le pire différentiel du match: un terrible -22, en ayant passé 25 minutes sur le parquet.

Les Wizards, qui disputaient leur premier match de la saison devant leur public, menaient pourtant 62-51 à la mi-temps. Mais ils ont ensuite subi les foudres de LaMelo Ball: le meneur des Hornets a cumulé 38 points, 13 rebonds et 13 assists.

Le 'rookie' Yanic Konan Niederhäuser n'a par ailleurs pas participé à la victoire des Clippers face aux Portland Trail Blazers dimanche (114-107). L'intérieur fribourgeois est resté sur le banc de la franchise de Los Angeles pour la première fois en trois matches joués depuis le début de la saison.

/ATS
 

Actualités suivantes

Kyshawn George en mode XXL: 34 points et 11 rebonds face à Dallas

Kyshawn George en mode XXL: 34 points et 11 rebonds face à Dallas

Basketball    Actualisé le 25.10.2025 - 07:51

NBA: Gilgeous-Alexander monte son record à 55 points avec Thunder

NBA: Gilgeous-Alexander monte son record à 55 points avec Thunder

Basketball    Actualisé le 24.10.2025 - 09:27

L'entraîneur de Portland Chauncy Billups sous les verrous

L'entraîneur de Portland Chauncy Billups sous les verrous

Basketball    Actualisé le 23.10.2025 - 20:15

NBA: Niederhäuser marque ses premiers points pour les Clippers

NBA: Niederhäuser marque ses premiers points pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 23.10.2025 - 08:49

Articles les plus lus

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Basketball    Actualisé le 21.10.2025 - 06:03

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 08:31

NBA: Niederhäuser marque ses premiers points pour les Clippers

NBA: Niederhäuser marque ses premiers points pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 23.10.2025 - 08:49

L'entraîneur de Portland Chauncy Billups sous les verrous

L'entraîneur de Portland Chauncy Billups sous les verrous

Basketball    Actualisé le 23.10.2025 - 20:15

Russell Westbrook signe à Sacramento

Russell Westbrook signe à Sacramento

Basketball    Actualisé le 17.10.2025 - 07:33

Olympic gagne le choc au sommet

Olympic gagne le choc au sommet

Basketball    Actualisé le 18.10.2025 - 20:13

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Basketball    Actualisé le 21.10.2025 - 06:03

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 08:31