L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

L'Allemagne est en demi-finale de l'Euro. A Riga, les Allemands ont éliminé la Slovénie de ...
L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

Photo: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS

L'Allemagne est en demi-finale de l'Euro. A Riga, les Allemands ont éliminé la Slovénie de Luka Doncic 99-91.

La star des Los Angeles Lakers a porté son pays sur ses épaules avec 39 points, 10 rebonds et 7 assists, mais cela n'a pas suffi. Car de l'autre côté, Franz Wagner a prouvé qu'il faisait lui aussi partie d'une caste à part avec ses 23 points, 7 rebonds et 4 assists. L'ailier du Magic d'Orlando a surtout pu s'appuyer sur Dennis Schroeder (20 pts) et Daniel Theis (15 pts).

Les Allemands retrouveront les Finlandais en demi-finale. Plus adroits à 3 points et maîtres de leurs nerfs, les Nordiques ont enlevé le duel des surprises de cet Euro contre la Géorgie (93-79) pour rallier le dernier carré pour la première fois de leur histoire. L'autre demi-finale mettra aux prises la Turquie à la Grèce.

La Finlande a pu compter sur sa star Lauri Markkanen (17 pts et 6 rebonds) pour résister au retour des Géorgiens, qui disputaient leur premier quart de finale après avoir éliminé la France au tour précédent (80-70).

/ATS
 

Actualités suivantes

Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Basketball    Actualisé le 09.09.2025 - 22:11

La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

Basketball    Actualisé le 07.09.2025 - 16:53

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

Basketball    Actualisé le 20.08.2025 - 20:09

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Basketball    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

Articles les plus lus

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

Basketball    Actualisé le 14.08.2025 - 09:03

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Basketball    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

Basketball    Actualisé le 20.08.2025 - 20:09

La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

Basketball    Actualisé le 07.09.2025 - 16:53

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Basketball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:11

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

Basketball    Actualisé le 14.08.2025 - 09:03

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Basketball    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

Basketball    Actualisé le 20.08.2025 - 20:09

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Basketball    Actualisé le 08.08.2025 - 13:29

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

Basketball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:07

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Basketball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:11

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

Basketball    Actualisé le 14.08.2025 - 09:03