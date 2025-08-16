La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

L'équipe de Suisse masculine disputera les 'vraies' éliminatoires de la Coupe du monde 2027.

La troupe d'Ilias Papatheodorou a passé l'écueil des pré-qualifications en profitant de la victoire 98-86 obtenue par l'Ukraine mercredi en Slovaquie lors de l'ultime journée.

La sélection helvétique termine au 2e rang du groupe D de cette 2e phase pré-qualificative, derrière l'Ukraine. Elle figurera donc dans la poule C des qualifications, où elle se frottera à la Serbie, à la Turquie et à la Bosnie-Herzégovine. Soit trois nations qui lui sont sur le papier nettement supérieures.

La Suisse se savait assurée de poursuivre sa campagne en cas de victoire de l'Ukraine, ou en cas de succès de la Slovaquie avec soit 1 point d'écart soit au moins 24 longueurs d'avance. Elle aurait été éliminée si la Slovaquie avait battu l'Ukraine avec une marge comprise entre 3 et 23 points.

Les Slovaques ont bien commencé ce match: à 21-17 en leur faveur après quelques secondes dans le deuxième quart, la Suisse était virtuellement éliminée. Mais l'Ukraine est montée en puissance pour prendre 11 points d'avance à la 21e. Et les Ukrainiens ont serré leur garde lorsque la Slovaquie a recollé en fin de troisième quart.

La Suisse, qui avait terminé invaincue la première phase pré-qualificative, a donc rempli son objectif en décrochant son ticket pour les qualifications du Mondial 2027. Les éliminatoires démarreront pour elle le 26 novembre avec un déplacement en Serbie, et se termineront en mars 2027.

/ATS