La Team C se qualifie pour le All-Star Game de NBA

La 'Team C', formée de joueurs de première et deuxième année, s'est qualifiée vendredi pour le All-Star Game de NBA. Elle se frottera donc aux superstars de la ligue dimanche à San Francisco.

L'édition 2025 marque le lancement d'une nouvelle formule censée relancer l'intérêt du public pour un événement qui s'essoufflait sérieusement. Jusqu'ici, les joueurs qui participaient au Rising Stars, les matches entre éléments dans leur première ou deuxième année en NBA, ne s'affrontaient qu'entre eux, le vendredi.

Mais cette année, la ligue nord-américaine offrait au gagnant de cette phase une place parmi les étoiles du All-Star Game, le dimanche. Le billet a été cueilli vendredi par la Team C, parrainée par l'ancien shooteur diabolique Chris Mullin, ex-vedette locale sous le maillot des Golden State Warriors.

Cette équipe, emmenée par l'arrière des San Antonio Spurs Stephon Castle (12 points en finale), le shooteur des Lakers Dalton Knecht et le feu-follet du Jazz Keyonte George, a fait forte impression d'entrée. En finale, elle a nettement dominé (25-14) une escouade composée de joueurs de la G-League, la ligue de réserve de la NBA.

La Team C a donc été conviée au All-Star Game qui se déroulera aussi sous forme de tournoi avec demi-finales et finale. Elle sera confrontée d'entrée aux 'OGs' (les anciens), parmi lesquels figurent rien moins que LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. 'Je suis impatient', a dit l'ailier des Suns Ryan Dunn, membre de la Team C.

