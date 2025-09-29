La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

LeBron James avait annoncé 'la décision des décisions' et certains pensaient à une fin de carrière ...
Photo: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN

LeBron James avait annoncé 'la décision des décisions' et certains pensaient à une fin de carrière. Mais le message cryptique diffusé sur les réseaux sociaux s'est avéré être un simple coup de pub.

Dans cette fameuse vidéo mise en ligne lundi, le 'King', âgé de 40 ans, entrait dans le champ et s'asseyait, silencieux, face à un interlocuteur avant qu'apparaisse à l'écran une incrustation 'La deuxième décision, prochainement'.

Ce titre faisait le parallèle avec 'The Decision' ('La Décision'), célèbre explication de son départ en 2010 de Cleveland pour Miami, où il a conquis deux de ses quatre titres NBA.

D'annonce choc, il s'agissait en fait d'un partenariat entre le star du basket et une célèbre marque de cognac mis en scène dans une nouvelle vidéo de dix secondes.

Entre ces deux vidéos, le monde du basket s'est interrogé sur ce que 'LBJ' allait annoncer tandis que s'envolaient les prix des billets des Los Angeles Lakers, la franchise où il évolue depuis 2018 et avec laquelle il se prépare à une 23e saison en NBA.

Selon le site de vente Tickpick, les tarifs pour le dernier match à domicile des Lakers lors de la saison régulière, le 12 avril prochain contre l'Utah Jazz, ont flambé, certains pensant que James allait annoncer que la saison 2025-26 serait sa dernière.

Les billets les moins chers disponibles sur la plateforme sont passés de 85 à 445 dollars. Même tendance sur des sites de revente (821 dollars sur SeatGeek, 955 dollars sur Ticketmaster).

