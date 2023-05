Le champion encore battu à Los Angeles

Malgré un triple double de Stephen Curry, Golden State est au bord du gouffre. Le tenant du titre est mené 3-1 par les Lakers en demi-finale de la Conférence Ouest.

LeBron James (27 points), Anthony Davis (23 points) et leurs coéquipiers ont cueilli un huitième succès de rang à domicile à la faveur de leur succès 104-101 dans l'acte IV de la série. Auteur de 15 points dans l'ultime quarter, Lonnie Walker fut l'homme du match.

Avec ses 31 points, ses 10 rebonds et ses 14 assists, Stephen Curry a longtemps porté les Warriors avant de rater deux tirs à 3 points dans l'ultime minute. Golden State n'est parvenu qu'une seule fois à remporter une série après avoir été mené 3-1, en 2016 face à Oklahoma City. L'acte V aura lieu mercredi à San Francisco.

A l'Est, Miami, qui a été la dernière équipe qualifiée, n'est plus qu'à une victoire de la finale de la Conférence. Devant son public, le Heat a battu New York 109-101 dans l'acte IV de la série. Avec ses 27 points et ses 10 assists, Jimmy Butler a été à la hauteur de son rang.

/ATS