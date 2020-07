Le derby du restart pour les Lakers

Avantage Lakers ! Grâce à un ultime panier de LeBron James et aux 34 points d'Anthony Davis, les Lakers ont battu les Clippers 103-101 lors du derby du restart de la NBA à Orlando.

Comme avant le match remporté plus tôt par Utah contre New Oleans (106-104), les joueurs et entraîneurs des deux équipes, ainsi que les arbitres ont à l'unisson posé un genou à terre. Ils entendaient protester contre les injustices raciales, dans le sillage de la mort de George Floyd, asphyxié lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.

A la suite de quoi le basket a repris ses droits après plus de quatre mois et demi d'interruption due à la pandémie de coronavirus. A l'époque, les Lakers venaient d'enfin s'imposer avec autorité face aux Clippers (112-103), après deux revers initiaux. Cette deuxième victoire, qui leur permet d'accentuer leur domination à l'Ouest, s'est jouée à pas grand chose, une claquette-rebond à 12 secondes du terme réussie par LeBron James, après un shoot trop court repoussé par l'arceau qu'il venait d'effectuer.

Cette rare absence défensive des Clippers leur a été fatale. Car sur l'action qui a suivi, Paul George, pourtant en réussite à longue distance sur le match (6/11), a manqué son tir, réclamant en vain une faute de James.

Si LeBron James, par ailleurs en difficulté dans ses tentatives avec un 6 sur 19 pour un total de 16 points, a été décisif, son lieutenant Anthony Davis a été lui aussi productif avec 34 points qui ont permis aux Lakers de revenir à hauteur de leurs adversaires au troisième quart-temps. Le duo d'en face a également été à la hauteur, puisque outre les 30 points de Paul George, Kawhi Leonard en a inscrit 28.

Sans Montrezl Harrell (obligation familiale) ni Lou Williams (quarantaine), les Clippers peuvent avoir des regrets, payant chèrement 20 pertes de balle.

