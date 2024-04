Le grand James Harden est de retour

James Harden est toujours capable de sortir le grand jeu. Le joueur le plus controversé de la NBA a mené les Clippers à la victoire face au Dallas de Luka Doncic.

Pourtant privée de Kawhi Leonard blessé au genou, la franchise de L.A. s’est imposée 109-97 sur son parquet lors de l’Acte I de la série sans doute la plus attendue du premier tour des play-off. Auteur de 28 points avec notamment 6 tirs primés et de 8 assists, James Harden (34 ans) a été à la hauteur de son talent. Les 33 points et les 11 rebonds de Doncic n’auront donc pas suffi aux Texans pour s’opposer au collectif des Clippers qui ont pu compter sur quatre autres joueurs à 10 points ou plus.

Les trois autres équipes au bénéfice de l’avantage de la salle ont gagné dimanche : Oklahoma City devant New Orleans (94-92), Milwaukee face à Indiana (109-94) et Boston contre Miami (114-94).

/ATS