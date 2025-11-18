LeBron James lance enfin sa 23e saison record

La superstar de la NBA LeBron James a enfin lancé mardi soir sa 23e saison dans la ligue nord-américaine, un record. Et il a connu la victoire avec les Lakers face au Utah Jazz.

'King James' (40 ans) avait passé sur la touche les 14 premiers matches des Los Angeles Lakers en raison d'une sciatique, avant de débuter contre le Jazz d'Utah, à domicile, sous la clameur du public californien.

Les Lakers ont accéléré après la pause pour une large victoire 140-125 lors de laquelle LeBron James a surtout mis en avant ses qualités de passeur (11 points à 4/7 au tir, 3 rebonds, 12 assists). Le magicien slovène Luka Doncic a lui de nouveau brillé avec 37 points, 5 rebonds et 10 passes décisives.

James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a ainsi battu mardi le record du nombre de saisons qu'il codétenait jusque-là avec Vince Carter, et entamé sa quête d'une cinquième bague de champion. La veille, il avait repris l'entraînement en conditions de match pour la première fois depuis les play-off fin avril, sans douleur.

Malgré l'absence à la reprise de James, qui n'a toujours pas annoncé de date pour sa retraite, les Lakers ont bien entamé leur saison. Ils pointent à la 4e place de la Conférence Ouest avec désormais 11 victoires et 4 défaites.

/ATS